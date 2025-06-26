Глава Генштаба Керим Велиев отправился в Турцию

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев отправился с визитом в Турцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
В информации отмечается, что возглавляемая Велиевым делегация отправилась в Стамбул по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака.
Согласно программе визита, азербайджанская делегация сначала понаблюдает за международными учениями «Защитник мира - 2025» в Стамбуле, а затем примет участие в Дне наблюдателя высокого уровня международных учений «Анатолийский орел - 2025» в Конье.
В рамках визита ожидается встреча Велиева с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.