Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Законопроект, предполагающий приостановку сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), был одобрен Советом стражей конституции исламской республики. Об этом сообщил представитель иранского надзорного органа Хади Тахан Назиф.

«План, требующий от правительства приостановки сотрудничества с МАГАТЭ, был одобрен после консультаций, проведенных среди членов Совета стражей», - приводит его слова агентство «Клуб молодых журналистов».

Напомним, что вчера иранский парламент проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).