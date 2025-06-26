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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

14:27 335

Законопроект, предполагающий приостановку сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), был одобрен Советом стражей конституции исламской республики. Об этом сообщил представитель иранского надзорного органа Хади Тахан Назиф.

«План, требующий от правительства приостановки сотрудничества с МАГАТЭ, был одобрен после консультаций, проведенных среди членов Совета стражей», - приводит его слова агентство «Клуб молодых журналистов».

Напомним, что вчера иранский парламент проголосовал за прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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