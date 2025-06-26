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Женщина не захотела «подмасливать» главу Кедабека… И рухнул ее дом

громкое дело
Эльяс Шафиев, собкор
14:30 1493

После того как сотрудники Исполнительной власти Кедабекского района снесли в селе Айтала два домика типа A-frame, построенных из легких конструкций и принадлежавших местной жительнице Лале Султановой, разгорелся крупный скандал.

Султанова опубликовала в социальных сетях видеообращение, в котором утверждает, что снос был произведен без судебного решения по личному указанию главы Исполнительной власти Кедабекского района Орхана Мурсалова. В результате, по словам Султановой, ей был нанесён материальный ущерб на сумму свыше 60 тысяч манатов. Женщина заявила, что причиной сноса стало её нежелание «подмасливать» местных чиновников.

Она также обвинила главу района в коррупции, утверждая, что через заведующего отделом архитектуры и строительства Исполнительной власти Аловсата Байрамова он собирает с застройщиков деньги.

Дом Султановой снесли

В ответ на видео, стремительно распространившееся в азербайджанском сегменте соцсетей, Исполнительная власть Кедабекского района заявила, что снесенные дома были незаконно построены на участке, принадлежащем лесному фонду – факт, который Султанова, несмотря на многочисленные предупреждения, проигнорировала.

После чего чиновники подали жалобу в районную прокуратуру, обвинив женщину в преднамеренном «распространении клеветы», а прокуратура, в свою очередь, начала по этому делу расследование.

Однако Лала Султанова оказалась крепким орешком. Она отправилась в Центр отдыха в селе Башкенд, принадлежащий, по её утверждению, всё тому же Аловсату Байрамову, и записала оттуда новый сюжет. В ролике видно, как Султанова ищет владельца объекта, снимая все происходящее на камеру. Однако Байрамов, пытаясь избежать контакта, покинул территорию Центра отдыха через черный ход и скрылся.

А это дом чиновника Аловсата Байрамова у речки на том же бережочке...

В этом же видео Султанова заявила, что постройки Байрамова на берегу озера Башкенд возведены незаконно, и одна из них также самовольно газифицирована. Кроме того, женщина упомянула о родственных связях между Орханом Мурсаловым и Аловсатом Байрамовым. Мурсалов – тесть Байрамова.

Видео собрало тысячи просмотров и множество комментариев. Особенно позабавил пользователей соцсетей момент, когда Байрамов убегает от камеры.

Но настырная Султанова и на этом не остановилась. В одном из сел Кедабекского района она сняла очередное видео, показав строящийся на берегу реки четырёхэтажный дом, который, по её утверждению, принадлежит начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Фуаду Байрамову — племяннику… все того же Аловсата Байрамова.

Женщина утверждает, что именно Фуад Байрамов и его подчинённые снесли её легкие передвижные дома на металлических опорах, выдав их за «незаконные постройки», тогда как сам он с явными нарушениями строит фундаментальный жилой объект.

Орхан Мурсалов хранит стоическое молчание

Не добившись справедливости в кабинетах чиновников, Лала Султанова продолжает использовать социальные сети как инструмент разоблачения коррупции и двойных стандартов в действиях местной власти.

Следует отметить, что в последние годы в Азербайджане наблюдается череда арестов высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Напомним в этой связи, что совсем недавно Служба государственной безопасности Азербайджана провела масштабную операцию в Гахском районе, где были арестованы глава Исполнительной власти Муса Шекилиев, его заместители, а также ряд местных должностных лиц.

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