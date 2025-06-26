Эрдоган: Турция не отказалась от F-35 и строит «Стальной купол»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения Анкары в программу истребителя пятого поколения F-35. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Гааги, где состоялся саммит Североатлантического альянса.

«Мы не отказывались от F-35. Мы обсуждаем наши намерения относительно возвращения в проект с нашими собеседниками. Программа F-35 - это политический процесс в той же степени, что и технический. Турция была несправедливо исключена из программы. Мы всегда критиковали этот шаг, несовместимый с союзническим духом», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что «обсуждал этот вопрос на встречах с президентом США Дональдом Трампом». «Переговоры на техническом уровне начались. Надеюсь, мы добьемся прогресса», - сказал он.

Президент Турции также заявил, что одних только российских ЗРС С-400 его стране не хватит для обеспечения всех нужд ПВО. «Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общественное мнение поняло это наглядно в последние дни [в связи с конфликтом в регионе]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО. Очень важно иметь ракеты [для работы] на разных высотах и чтобы они работали в гармонии», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция достигла существенного прогресса в возможностях ракетного вооружения, но он недостаточный. «Мы строим объединенную систему, «Стальной купол». Мы объединяем разновысотные системы ПВО, сенсоры, системы радиоэлектронной борьбы, которые разработали собственными силами», - указал Эрдоган.