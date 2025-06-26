USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Эрдоган: Турция не отказалась от F-35 и строит «Стальной купол»

14:32 599

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения Анкары в программу истребителя пятого поколения F-35. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Гааги, где состоялся саммит Североатлантического альянса.

«Мы не отказывались от F-35. Мы обсуждаем наши намерения относительно возвращения в проект с нашими собеседниками. Программа F-35 - это политический процесс в той же степени, что и технический. Турция была несправедливо исключена из программы. Мы всегда критиковали этот шаг, несовместимый с союзническим духом», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что «обсуждал этот вопрос на встречах с президентом США Дональдом Трампом». «Переговоры на техническом уровне начались. Надеюсь, мы добьемся прогресса», - сказал он.

Президент Турции также заявил, что одних только российских ЗРС С-400 его стране не хватит для обеспечения всех нужд ПВО. «Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общественное мнение поняло это наглядно в последние дни [в связи с конфликтом в регионе]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО. Очень важно иметь ракеты [для работы] на разных высотах и чтобы они работали в гармонии», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция достигла существенного прогресса в возможностях ракетного вооружения, но он недостаточный. «Мы строим объединенную систему, «Стальной купол». Мы объединяем разновысотные системы ПВО, сенсоры, системы радиоэлектронной борьбы, которые разработали собственными силами», - указал Эрдоган.

Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
15:11 90
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты обновлено 13:01
13:01 5834
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль все еще актуально
09:14 5237
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
14:16 957
Громкие заявления Хаменеи
Громкие заявления Хаменеи обновлено 14:50
14:50 1974
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:34 9073
Ереван о мирном соглашении с Баку
Ереван о мирном соглашении с Баку
13:28 2090
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 3790
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 2406
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 1574
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 3892

ЭТО ВАЖНО

Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
15:11 90
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты
Попытка захвата власти в Армении: идут аресты обновлено 13:01
13:01 5834
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль все еще актуально
09:14 5237
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
Трамп готов встретиться с Путиным в Турции
14:16 957
Громкие заявления Хаменеи
Громкие заявления Хаменеи обновлено 14:50
14:50 1974
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи
Радикальный аятолла выступил против сына Хаменеи Журналист и историк Али Сулеймани комментирует для haqqin.az; все еще актуально
01:34 9073
Ереван о мирном соглашении с Баку
Ереван о мирном соглашении с Баку
13:28 2090
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена 12:14
12:14 3790
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
Бои за Сумы: чем закончилось наступление россиян?
13:10 2406
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
Израиль при ударах по Ирану использовал урановые боеприпасы?
12:45 1574
Все миллионеры бегут в Дубай
Все миллионеры бегут в Дубай наш комментарий
11:59 3892
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться