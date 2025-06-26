Орбан огласил результаты референдума о вступлении Украины в ЕС

«2 миллиона 168 тысяч наших соотечественников проголосовали за то, чтобы не брать на себя риски вступления Украины в ЕС. Это 95% всех действительных голосов», — написал Орбан в своем Facebook.

«Сегодня я заявлю от имени более чем двух миллионов венгров, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз», — добавил он.

Консультативный референдум, на который был вынесен вопрос о поддержке Венгрией вступления Украины в ЕС, проходил с начала апреля по 20 июня. Результаты референдума не являются обязательными к исполнению правительством Венгрии.

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр после завершения референдума заявлял, что в голосовании приняли участие только 600 тысяч жителей страны. Тогда Мадяр в посте в Facebook указывал, что на референдуме можно было голосовать не только на избирательных участках, но и дистанционно, что, по его мнению, ставит под сомнение результаты.