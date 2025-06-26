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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Турция уверена: Иран не закроет Ормузский пролив

15:09 106

Турция убеждена, что Иран не закроет Ормузский пролив, через который на мировые рынки перевозится значительная часть энергоносителей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Закрытие Ормузского пролива создаст большую проблему. Мы уверены, что Иран не пойдет на такой шаг. Недавняя напряженность еще раз напомнила о том, насколько важна безопасность энергоснабжения», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита НАТО в Гааге. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

«Два дня назад распространились слухи о том, что Иран «перекрыл Турции газ». Я сразу же обсудил этот вопрос с моим министром энергетики, он связался со своим иранским коллегой. На самом деле такой ситуации нет. У нас также был разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Мы даже не думаем, что может возникнуть ситуация, при которой будут прекращены поставки природного газа из Ирана. У нас нет никаких проблем», - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция стремится сократить импорт энергоносителей и увеличить их добычу, чтобы стать полностью независимой в энергетике. «Мы интенсивно работаем над увеличением собственных энергетических ресурсов. Мы добываем нефть в Габаре (район на юго-востоке Турции - прим.) и природный газ в Черном море, стремимся увеличить объемы их добычи. Мы стремимся сократить импорт и увеличить добычу энергоносителей, чтобы стать полностью независимыми в энергетике. Наша конечная цель - превратить Турцию в страну-экспортера ресурсов и технологий», - заявил Эрдоган.

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