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Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху

15:11 1754

Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот ступит на территорию Нью-Йорка, сообщают западные издания.

Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани

Накануне сообщалось, что мэром Нью-Йорка впервые может стать мусульманин — 33-летний Зохран Мамдани, левый демократ и антиизраильский активист, вопреки прогнозам победил на праймериз Демократической партии. Конкуренты по предвыборной гонке критиковали его за «слишком экстремальные для Нью Йорка» религиозные взгляды.

Зохран Мамдани объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка во вторник вечером, после того как бывший губернатор штата Эндрю Куомо сошел с дистанции.

Выступая перед своими сторонниками, Мамдани провозгласил: «Сегодня вечером мы вошли в историю. Я стану вашим демократическим кандидатом на пост мэра Нью-Йорка».

Выступая на предвыборном митинге, Куомо признал, что Мамдани провел «действительно умную, хорошую и эффективную кампанию».

В интервью The New York Times Куомо сказал, что все еще раздумывает над тем, выдвигать ли свою кандидатуру на всеобщих выборах в ноябре в качестве независимого кандидата.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Зохрана Мамдани как «не очень умного» и безумного коммуниста. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social. По его мнению, Мамдани — стопроцентный «коммунист-сумасшедший».

Кроме того, американский президент раскритиковал внешний вид и интеллектуальные способности Мамдани. В своей публикации Трамп называет возможного мэра Нью-Йорка «не очень умным», а также говорит, что он выглядит «ужасно».

Мамдани из индийской семьи, получил гражданство США в 2018 году. Жил в Южной Африке, затем переехал в Нью-Йорк, где построил карьеру адвоката, защищая должников от выселения.

Одно из увлечений политика — рэп. Самый популярный трек Salaam, он посвящен жизни мусульманина в Нью-Йорке.

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