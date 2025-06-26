Иран способен продолжать ядерную программу

Иран, несмотря на удары США по ядерным объектам страны, сохранил потенциал развития своей ядерной программы. Такая оценка содержится в материале журнала Foreign Affairs.

Издание ссылается на предварительный доклад разведывательного сообщества США. В соответствии с ним американские удары отбросили ядерную программу Ирана всего на пару месяцев назад, а не на десятилетия, как ранее заявлял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Поэтому, отмечает журнал, нельзя сказать, что бомбардировка иранских ядерных объектов нанесла непоправимый ущерб.

Foreign Affairs отмечает, что у Ирана есть возможности восстановить нанесенный урон. Тегеран, по оценке журнала, может развивать ядерную программу в «более защищенных местах».

По мнению издания, Иран больше не согласится на переговоры с США по ядерному досье, поскольку Вашингтон своими атаками на исламскую республику полностью подорвал доверие иранской стороны.