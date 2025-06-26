Президент Финляндии: Украина не сможет вступить в НАТО при Трампе

Украина не сможет вступить в НАТО во время президентства американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC.

«Если один из ключевых членов альянса — США — против вступления Украины в НАТО в настоящий момент, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе», — сказал политик.

Несмотря на это, в долгосрочной перспективе вступление Киева в альянс возможно, считает Стубб. По его мнению, Украина сможет вступить в Европейский союз и в итоге присоединится к НАТО.