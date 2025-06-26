Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос

Сроки реализации проекта, с помощью которого Россия рассчитывала расширить пропускную способность железных дорог и увеличить экспорт сырья в Китай, переносятся на 2026–2027 годы. У меня с российским руководством только одно расхождение – мы с ним живем в разных странах. И с каждым разом, с каждым просмотром официальных мероприятий и сравнением того, что на них говорится, это чувство все более крепнет. Смотрел тут отчеты с Петербургского международного экономического форума – все в России прекрасно, как писал классик, «стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав к нам на правах совхоза.

Открываешь сводки и документы, из тех, что пока засекретить не успели, и как-то там все по-другому выглядит. Чего не коснись, все смещается вправо, если кто не в курсе, то так на современном российском новоязе, ну, том самом, где «хлопки», «задымления» и прочие «подтопления» означает, что сроки реализации проектов вновь переносятся все дальше и дальше. Не избежал этой судьбы и мегапроект модернизации главной наземной транспортной артерии России, ее станового хребта – Транссиба, имеющего стратегическое – и даже геополитическое – значение. Ровно год назад российский президент и правительство РФ утвердили планы третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали, БАМ, и Транссибирской магистрали, Транссиб. Планировалось построить вторые тоннели – Северомуйский, Кодарский и Кузнецовский, а также мост через реку Амур. Кроме этого, было намечено строительство обхода Хабаровского транспортного узла, прокладку вторых главных путей на некоторых участках железной дороги и развитие Находкинского транспортного узла. Все это должно было увеличить пропускную способность Восточного полигона железных дорог и расширить поставки продукции через дальневосточные порты, как минимум в два раза нарастить товаро- и пассажиропоток, создать новые рабочие места и дать толчок развитию инфраструктуры в регионах Дальнего Востока и Сибири, которые на сегодняшний день, после того как пересекаешь восточную границу Красноярского края, представляют собой, как бы это помягче выразиться, «конец географии», что-то вроде московского «за МКАДом жизни нет».

Но особенность генезиса всех без исключения российских государственных «национальных проектов» заключается в том, что все они проходят две стадии. Первая – стоимость их реализации в процессе работ возрастает в разы. Вторая – на них перестает хватать выделенных из бюджета денег. И в финале – сроки «сдвигаются вправо», список запланированных к строительству объектов урезается в разы, со снижением качества, а потом и вовсе о первоначальных планах забывается. Особенно в условиях гигантских расходов на войну в Украине и стремительно нарастающего дефицита бюджета, когда правительство вынуждено решительно резать все, что «не про войну». Соответственно, выделенные на проект деньги списываются. Естественно, успев до этого осесть у «кого надо в карманах», кто вследствие близости к власти получил возможность взять генеральные подряды. Напомню, что и БАМ, и Транссиб строили, что называется, всей страной. Пути прокладывали и специально обученные люди, и студенты, и заключённые, и солдаты-срочники. На строительство Транссиба ушло 25 лет. Сколько потребовалось БАМу, точно посчитать невозможно, так как стройка то замораживалась, то снова возобновлялась, но ясно, что не меньше.