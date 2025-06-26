«Европа исчерпала ресурсы»: Мерц призвал Трампа помочь Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пытался убедить президента США Дональда Трампа возобновить поставки вооружений Украине, так как Европа не способна обеспечивать украинские потребности.

«С теми возможностями, которыми располагает Евросоюз, мы практически исчерпали все, что могли сделать», — сказал он.

24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.