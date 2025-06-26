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Победителя не судят. То есть Иран

Обстрелы Ирана нанесли Израилю ущерб на миллиарды

16:32 498

Ущерб от иранских ракетных обстрелов в Израиле, согласно оценкам местных властей, составил около 10 млрд шекелей (порядка $3 млрд). Такую оценку Минфина и Налогового управления еврейского государства приводит агентство Bloomberg.

По его данным, в эту сумму включены расходы на восстановление зданий, пострадавших от попаданий ракет или падения обломков, и на выплаты компенсаций местному бизнесу.

«Это самое большое испытание из того, с чем мы когда-либо сталкивались. Такого масштаба разрушений еще не было в истории Израиля», - отметил глава Налогового управления Израиля Шай Ахаронович.

Как отмечает Bloomberg, в эту сумму не входят расходы на восполнение запасов вооружений, включая боеприпасы для систем ПВО, истощившихся за время 12-дневной кампании. Если учесть и их, общая сумма будет гораздо выше, пишет агентство.

Это еще не окончательная оценка ущерба за время эскалации. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич ранее заявлял, что итоговая сумма может достигать $12 млрд, а управляющий Банком Израиля Амир Ярон в интервью Bloomberg TV назвал цифру примерно в два раза меньше.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

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