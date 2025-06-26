Иран сбросил на Израиль 520 ракет. А что Израиль?

12-дневная война между Израилем и Ираном обнажила не только различие в тактике двух непримиримых соперников, но и глубокий стратегический разрыв в военном мышлении и экономическом планировании. Израиль, опираясь на десятилетия последовательных вложений в военно-воздушные силы и человеческий капитал, сумел добиться подавляющего превосходства в воздухе. Тогда как Иран, несмотря на впечатляющий объем запущенных баллистических ракет и значительные вложения в их производство, добился лишь ограниченного тактического результата, понеся при этом колоссальные экономические и стратегические издержки. На первый взгляд, атака ВВС Израиля кажется исключительно военным успехом, но под поверхностью скрыт пример наглядной военно-экономической эффективности. В то время как Иран потратил миллиарды долларов на производство и запуск баллистических ракет, Израиль использовал возможности авиации, основанной на грамотной системе подготовки пилотов и высокотехнологичном оснащении.

Начнем с цифр. По оценкам экспертов, в ходе конфликта Иран выпустил по Израилю порядка 500–520 баллистических ракет. Предположительно, большинство из них были типа «Хорамшахр 4», каждая из которых может нести около 1 800 килограммов взрывчатки. В итоге совокупная масса боеголовок баллистических ракет, сброшенных на Израиль, колеблется в пределах 68-75 тонн. Отмечу при этом, что целей на территории Израиля достигли менее 30 ракет, нанеся сравнительно незначительный урон. Учитывая же, что производство каждой такой ракеты обходится Ирану примерно в 8–10 миллионов долларов, совокупные расходы на их запуск составили порядка 5 миллиардов долларов. Разумеется, такое преимущество невозможно без полного господства в воздухе, превосходства в разведке и, прежде всего, без долгосрочных стратегических инвестиций. Понятно, что Израиль начал готовиться к этой войне не в прошлом году. Базис израильского воздушного доминирования закладывался десятилетиями, начиная с решения первого премьер-министра Давида Бен-Гуриона, принявшего рекомендации британского офицера Яакова Марго о приоритетном развитии ВВС. В результате уже с конца 1950-х годов израильские ВВС начали получать львиную долю оборонного бюджета, а в период с 1957 по 1967 год — более 66 процентов всех оборонных закупок.