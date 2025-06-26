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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Израиль ударил по Ливану

16:52 204

Израильские военные нанесли новые удары по Южному Ливану, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью удара была ликвидация двух радикалов из военного крыла шиитской организации «Хезболлы».

Первый удар был нанесен по окрестностям ливанского поселка Барашит, в результате него был ликвидирован командир одного из подразделений в составе элитных сил «Радван». Спустя два часа еще один радикал из военных отрядов «Хезболлы» был устранен в районе поселка Бейт-Лиф, проинформировали в армии.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать, устраняя любую угрозу Израилю», - предупредили военные.

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