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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Нетаньяху поблагодарил Трампа за «трогательную поддержку»

17:05 506

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку еврейского государства, а также за призыв к прекращению судебных разбирательств в отношении самого Нетаньяху.

«Спасибо тебе, президент Трамп, за твою трогательную поддержку меня, а также за твою мощную поддержку Израиля и еврейского народа. Мы продолжим работать вместе, чтобы победить наших общих врагов, освободить наших похищенных и как можно скорее расширить круг мира», - заявил Нетаньяху на своей странице в социальной сети X.

Израильский премьер сопроводил свой пост переведенным на иврит заявлении Трампа, в котором американский лидер призвал немедленно прекратить дело против своего израильского соратника.

Президент США ранее выразил уверенность, что суд над Нетаньяху должен быть «немедленно отменен», он также предположил, что израильскому премьеру может быть предоставлена амнистия «как великому герою государства, который сделал так много ради него».

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