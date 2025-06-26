Держись, Пашинян!

Армянскому народу несказанно повезло в том, что главой государства на этом сложнейшем для Армении историческом этапе является Никол Пашинян. На первый взгляд, Пашинян не производит впечатление великого политического деятеля, коим он, несомненно, не является. Вроде бы обычный постсовок - на словах пытается уйти от России, но фактически все еще находится в ее орбите, и пока не предпринял никаких действенных шагов по выходу из нее. Армения до сих пор остается критически зависимой от экономических отношений с Россией, все еще входит в интеграционные структуры, завязанные на Москве - СНГ, ОДКБ, ЕвразЭС… В общем, много слов, но мало конкретных дел. И тем не менее Пашинян - первый в Армении политик, который пусть медленно, неубедительно и непоследовательно, но все же пытается освободиться от московской удавки. Первый армянский политик, который не раздувает тюркофобию и максимально, насколько это возможно, пытается выстроить цивилизованные отношения с Баку и Анкарой. Не сомневаюсь, что рано или поздно ему это удастся, и вражда между соседними народами постепенно сойдет на нет.

Никол Пашинян - первый армянский политик, который не стесняется вслух и публично атаковать «священные коровы» армянского национального менталитета, которых до него никто не смел касаться. Пашинян пошел против церкви и этим опередил своего грузинского предшественника, Михаила Саакашвили, который церкви боялся, и всячески с ней любезничал. Что в итоге вышло ему боком, поскольку грузинская православная церковь сыграла немалую роль в поражении Саакашвили на выборах в 2012 году. Такого противостояния светской власти с духовенством история Армении не помнит, и это один из самых правильных и смелых шагов премьер-министра. Армянская церковь, как и ее грузинские коллеги, – это, пожалуй, главная агентура Москвы и, что самое опасное, это не вопрос денег. Прежде всего, грузинских и армянских попов с их российскими коллегами связывает идейная близость и только потом - финансовые и материальные мотивы.

Никол Пашинян не боится идти против традиционного армянства, которое, как и традиционное грузинство, является реальным балластом, тянущим страну вниз. И это - тоже большое везение. Впрочем, армянскому народу повезло еще и в другом - у него перед глазами пример Грузии. А значит, они видят, какая участь ему уготована, какие планы в отношении Армении вынашивает Россия. Пример этот столь же наглядный, сколь и грустный - только смотри и делай нужные выводы. Армянскому народу повезло, что рядом есть Грузия, на чьем примере армяне могут пошагово воссоздать всю картину, которую им предстоит увидеть в случае, если Никол Пашинян даст заднюю. На первый взгляд, все будет красиво и в высшей степени пристойно: приедет какой-нибудь богатый армянин, возможно, из России, а может, просто связанный с этой страной, но живущий где-то в другом месте, и будет говорить правильные вещи. О необходимости обеспечить безопасность страны, о ее экономических проблемах, о социальном неравенстве... И все это, конечно же, можно исправить и привести в порядок, чтобы качественно улучшить жизнь дорогим согражданам.

Если же кто-то напомнит заезжему соотечественнику, что свой капитал он заработал в России, следовательно, имеет некие обязательства перед Кремлем, то в ответ он недоуменно пожмет плечами: «Ну что вы, в самом деле?! Какие еще обязательства перед Москвой, нет ведь никаких доказательств! И вообще, мало ли где я мог честно заработать пару-тройку сотен миллионов долларов! Это же ни о чем толком не говорит...» Он обязательно будет успокаивать армянский народ самой расхожей в таких ситуациях фразой – «Я не пророссийский и не прозападный, я - проармянский политик». По смыслу вроде бы все правильно, но стоит только этой фразе прозвучать, можете не сомневаться - перед вами агент Кремля. Этот человек будет ездить по селам и маленьким городкам и рассказывать провинциальной бедноте о своих планах по созданию инвестиционного фонда, который вложит деньги в развитие сельского хозяйства, в создание малых предприятий в регионах. А в Ереване, где публика поумнее и, соответственно, не столь доверчива, он будет встречаться с интеллигенций и университетской профессурой, обсуждать с ними демографическую яму, в которой оказался армянский народ, делиться планами улучшения инвестиционного климата, чтобы иностранные капиталы приходили в Армению и создавали в стране новые рабочие места.

Он обязательно намекнет, что политика нынешней власти в отношениях с тюркским миром в корне неправильна, поскольку ущемляет национальные интересы армянского народа, хотя, скорее всего, ни о каких радикальных планах публично говорить не станет. В общем, все будет правильно, выверенно и бесспорно. В итоге ему поверят, он придет к власти и потом… посадит всех, кто против него, всех, кто посмел пойти против России, закрутит до беспредела все гайки, после чего нынешний прозападный эксперимент окончательно уйдет в прошлое, и Ереван вновь станет частью русского мира. В 2012 году я случайно встретился на улице с одним знакомым, который тогда был против Саакашвили и рьяно поддерживал Бидзину Иванишвили. И он рассказал мне историю, случившуюся буквально за пару часов до нашей встречи. Как оказалось, у него есть родственник в Москве - крупный бизнесмен, этнический грузин, хорошо знающий российские реалии. Приятель по скайпу рассказал ему о ситуации в Грузии и о том, что на выборах победила партия Бидзины Иванишвили. Когда московский бизнесмен это услышал, его лицо перекосилось: «Что вы наделали?!, - сказал он моему приятелю. - Как вы могли?! Вы даже не представляете, с кем имеете дело! Теперь он никогда не уйдет! Всех вас уйти заставит, а сам не уйдет!..» Словом, некоторые трезвомыслящие люди в Грузии и тогда понимали, что к чему, хотя истинных масштабов грядущего бедствия не предвидел никто.... Напомню, это был 2012 год. И это была первая российская спецоперация по внедрению во власть вроде бы лояльного человека, который вроде бы никакого отношению к Кремлю не имеет. Словом, это был дебют новой политтехнологии, апробированной именно на Грузии.

Но сейчас 2025 год. Когда про гибридные войны и «троянских коней», говорящих правильные вещи, знают уже не только в Грузии, но и в Украине, Молдове, Венгрии, Словакии, Румынии, Германии, Франции... Да, в 2012 году грузины не понимали что к чему. Именно поэтому армяне не должны спустя тринадцать лет совершить ошибку, допущенную моим народом. Предупрежден — значит вооружен! Уважаемый Никол Воваевич, не слушайте никого! Не слушайте тех, кто будет лицемерно разглагольствовать о демократии, о том, что нельзя сажать в тюрьмы политических противников и противопоставлять себя церкви, которая и есть символ армянства. Не слушайте вы ни Москву, ни Брюссель, ни Вашингтон! Если вы хотите добра Армении (а у меня лично в этом нет никаких сомнений), если вы стремитесь к нормальному развитию своей страны и мечтаете когда-нибудь сесть в машину и поехать в Баку или в Анкару, то давите нещадно всех троянских коней, которых вам уже заслали и, не исключено, еще не раз зашлют.