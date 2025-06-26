Кремль о новых переговорах с Украиной

Дата третьего раунда стамбульских переговоров с Украиной определится после того, как стороны завершат обмены пленными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сейчас стороны заняты исполнением гуманитарных договоренностей, которые они заключили по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

«После того как будут завершены все процедуры, о которых было договорено, обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура», — сказал он.

Киев и Москва провели предыдущие две встречи 16 мая и 2 июня, также в Стамбуле. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.

Практическим итогом встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, и телами погибших бойцов.