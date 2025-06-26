Подтверждено: генерал Иззади мертв

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель генерал-майора Мохаммада Саида Иззади, также известного как Хадж Рамазан, заявив, что он погиб в результате израильского удара.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу Сил Кудс КСИР, Иззади был убит «руками террористического сионистского режима». В заявлении подчеркивается, что он «погиб мученической смертью», а его биография описывается как образец «стойкости, богобоязненности и аскетизма».

«Мы выражаем соболезнования и поздравления по поводу мученической смерти преданного муджахида генерал-майора пасдарана Мохаммада Саида Иззади (Хадж Рамазана) Имаму Замана, верховному лидеру, его семье и боевым товарищам», — говорится в официальном сообщении.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах сообщали об устранении высокопоставленного иранского военного в Сирии, предположительно, в результате авиаудара. Позже иранские официальные лица подтвердили информацию.

Прощание с Иззади состоится 7 июля в Тегеране, 9 июля — в его родном городе Сенкур-Келияи (провинция Керманшах), а 12 июля он будет похоронен в священном городе Куме рядом с мавзолеем Фатимы Масуме.

Мохаммад Саид Иззади возглавлял одну из ключевых структур Сил Кудс — внешнего подразделения КСИР, отвечающего за операции за пределами Ирана. Он считался важным связующим звеном между Тегераном и союзными вооружёнными группировками в Ливане, Сирии и Ираке.