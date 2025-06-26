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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Украинцы вернулись из России спустя три года

18:04 552

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров двух стран в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что обмен был паритетным.

Об обмене пленными сообщил и украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале: «Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждому имени. Мы должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом».

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