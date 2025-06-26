ХАМАС устроил бойню в больнице

В Хан-Юнесе в секторе Газа идут бои между боевиками ХАМАС и представителями враждебной группировки, пишут зарубежные СМИ.

Источники сообщают о перестрелках, происходящих внутри и вокруг больницы Насер в Хан-Юнесе после того, как туда вошла группа боевиков из подразделения внутренней безопасности организации «Сахам».

Источники сообщают, что десятки боевиков из одного из кланов в Хан-Юнесе, один из сыновей которого был убит до инцидента огнем ХАМАС, вошли на место происшествия и начали атаковать боевиков «Сахам» и даже подожгли джип, принадлежащий подразделению, припаркованный возле больницы.

Другие арабские источники сообщают о значительном ущербе, нанесенном больнице и ее помещениям после перестрелки с кланами, и о том, что боевики ХАМАС покинули место происшествия.