USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

ХАМАС устроил бойню в больнице

18:14 787

В Хан-Юнесе в секторе Газа идут бои между боевиками ХАМАС и представителями враждебной группировки, пишут зарубежные СМИ.

Источники сообщают о перестрелках, происходящих внутри и вокруг больницы Насер в Хан-Юнесе после того, как туда вошла группа боевиков из подразделения внутренней безопасности организации «Сахам».

Источники сообщают, что десятки боевиков из одного из кланов в Хан-Юнесе, один из сыновей которого был убит до инцидента огнем ХАМАС, вошли на место происшествия и начали атаковать боевиков «Сахам» и даже подожгли джип, принадлежащий подразделению, припаркованный возле больницы.

Другие арабские источники сообщают о значительном ущербе, нанесенном больнице и ее помещениям после перестрелки с кланами, и о том, что боевики ХАМАС покинули место происшествия.

Трамп набросился на журналистов
Трамп набросился на журналистов
18:37 200
Кремль: Россию не взять силой
Кремль: Россию не взять силой
18:24 435
ХАМАС устроил бойню в больнице
ХАМАС устроил бойню в больнице
18:14 788
США раскрыли неожиданные детали атаки на Иран
США раскрыли неожиданные детали атаки на Иран
17:51 1352
Подтверждено: генерал Иззади мертв
Подтверждено: генерал Иззади мертв
17:36 1631
Иран сбросил на Израиль 520 ракет. А что Израиль?
Иран сбросил на Израиль 520 ракет. А что Израиль? наша корреспонденция
16:48 2444
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос что там у соседей
16:08 2594
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины Михаил Гуревич комментирует для haqqin.az
11:14 4806
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
15:11 2568
В Армении завели дело против еще одного архиепископа
В Армении завели дело против еще одного архиепископа обновлено 16:49
16:49 8149
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль все еще актуально
09:14 5963

ЭТО ВАЖНО

Трамп набросился на журналистов
Трамп набросился на журналистов
18:37 200
Кремль: Россию не взять силой
Кремль: Россию не взять силой
18:24 435
ХАМАС устроил бойню в больнице
ХАМАС устроил бойню в больнице
18:14 788
США раскрыли неожиданные детали атаки на Иран
США раскрыли неожиданные детали атаки на Иран
17:51 1352
Подтверждено: генерал Иззади мертв
Подтверждено: генерал Иззади мертв
17:36 1631
Иран сбросил на Израиль 520 ракет. А что Израиль?
Иран сбросил на Израиль 520 ракет. А что Израиль? наша корреспонденция
16:48 2444
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос что там у соседей
16:08 2594
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины
Израиль не стрелял по армии Ирана. Особые причины Михаил Гуревич комментирует для haqqin.az
11:14 4806
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать Нетаньяху
15:11 2568
В Армении завели дело против еще одного архиепископа
В Армении завели дело против еще одного архиепископа обновлено 16:49
16:49 8149
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль
82 000 хуситов пойдут военным маршем на Израиль все еще актуально
09:14 5963
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться