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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Кремль: Россию не взять силой

18:24 435

Тезис «мир через силу» «неприменим в отношении России», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания спецпосланника США Стива Уиткоффа. Американский дипломат ранее говорил, что урегулирование ирано-израильского конфликта может повлиять на российско-украинскую войну.

«Параллели здесь вряд ли уместно проводить. И потом, наверное, все-таки мир через силу в отношении России — этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — сказал Песков. Он назвал эти два конфликта «несопоставимыми по своей сути и характеру».

При этом, по словам Пескова, Россия «заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия в переговорах» по прекращению войны.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью CNBC выразил мнение, что завершение активной фазы противостояния между Ираном и Израилем может положительно повлиять на мирный процесс между Украиной и Россией и привести к «очень-очень-очень хорошим событиям».

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