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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Трамп набросился на журналистов

18:37 206

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом уволить журналистов, распространяющих, по его словам, «фейковую информацию» о действиях американской армии во время ирано-израильской войны.

В своей соцсети Truth Social Трамп выразил недовольство публикациями в СМИ, критикующими военные операции Соединенных Штатов против Ирана. По его мнению, такие материалы являются частью кампании по очернению действий американских военнослужащих. Он обратился к руководству ведущих новостных агентств с требованием прекратить участие сотрудников в «охоте на ведьм» и принести официальные извинения военным и гражданам страны.

Кроме того, глава государства высоко оценил профессионализм представителей Министерства обороны США — министра Пита Хегсета и генерала Дэна Кейна, отметив уровень подготовки и убедительность проведенной ими пресс-конференции.

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