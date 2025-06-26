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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Иранский уран остался цел

18:48 1298

Издание Financial Times написало, что по предварительным оценкам разведки, предоставленным европейским правительствам, запасы высокообогащенного урана в Иране остались в основном нетронутыми после ударов США по иранским основным ядерным объектам.

Как утверждают собеседники издания, разведданные указывают на то, что запасы Ирана в 408 кг урана, обогащенного почти до боевого уровня, на момент атаки в минувшие выходные не были сосредоточены в Фордо, одном из двух основных мест обогащения. По оценкам, они были распределены по различным другим местам.

Эти выводы ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка уничтожила ядерную программу Ирана.

Собеседники издания сказали, что правительства ЕС все еще ждут полного отчета разведки о масштабах ущерба, нанесенного объекту в Фордо, который был построен глубоко под горой вблизи города Кум. По их словам, один из предыдущих отчетов указывал на «значительные убытки, но не полное разрушение».

Иранские чиновники намекнули, что запасы обогащенного урана были вывезены до бомбардировки США, которая произошла через несколько дней израильских ударов по стране.

Трамп не принимает предварительную оценку американских разведок, просочившуюся в американские СМИ, согласно которой ядерная программа Ирана была отброшена всего на несколько месяцев в результате бомбардировок.

Израильская комиссия по атомной энергии заявила на этой неделе, что, по ее оценкам, удары США и Израиля «отбросили Иран на много лет назад в развитии ядерного оружия».

Однако эксперты предупредили, что, если Тегеран сохранил свои запасы обогащенного урана и установил современные центрифуги на скрытых объектах, он все еще может иметь возможность производить расщепляющий материал, необходимый для создания оружия.

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