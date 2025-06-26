Эрдоган развернул Макрона

На саммите НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время рукопожатия Макрон попытался продемонстрировать уверенность, используя согнутую в локте руку.
Однако Эрдоган, добавив вторую руку, ловко изменил положение Макрона, применив неожиданный манёвр. Это на мгновение застало французского президента врасплох.
В мае этого года на саммите в Албании Эрдоган схватил и долго держал Макрона за палец. Турецкий портал SonDakika тогда писал, что Макрон пытался установить «психологическое превосходство», поэтому и положил свою руку на ладонь Эрдогана во время рукопожатия. Турецкий лидер же не позволил этому случиться, поэтому и схватил коллегу за палец. Жест Эрдогана расценили как «сильное послание, переданное посредством дипломатического языка тела».
June 26, 2025