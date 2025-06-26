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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Еще одна страна бывшего СССР начала путь в ЕС

19:18 1817

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Евросоюз откроет первый кластер о переговорах о вступлении Молдовы в ЕС 4 июля. Его заявление опубликовала Еврокомиссия.

По словам Дана, это произойдет во время саммита «ЕС – Молдова» в Кишиневе, переговоры будут открыты по кластеру «Фундаментальные ценности».

«Как вы знаете, в процессе присоединения есть переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии, будет открыт первый раздел», - рассказал Дан.

Саммит Европейского совета состоится в Брюсселе 26-27 июня. В проекте итогового коммюнике говорится о намерениях ЕС усилить санкционное давление на Россию, призывы к прекращению боевых действий и подтверждение выделения ранее анонсированных 30,6 млрд евро.

Среди ключевых тем встречи - оценка прогресса Украины на пути к членству в ЕС.

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