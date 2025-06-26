Лукашенко обещает сделать ЕАЭС круче ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что основная цель развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключается в «повышении благосостояния граждан». «Все наши усилия только во имя человека. Поэтому в поле нашего внимания должны находиться темы создания новых рабочих мест, управляемой трудовой миграции, получения образования и медпомощи, раскрытия потенциала взаимного туризма», — заявил Лукашенко.

Говоря о будущем ЕАЭС, белорусский лидер обозначил контуры обновленной версии экономического союза, который назвал «ЕАЭС 2.0». «Когда подписывали договор о союзе, 2025 год был определен своего рода горизонтом, за которым начнется новый этап в деятельности объединения. И сегодня у нас есть все основания представить отдельные элементы союза 2.0. В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул необходимость создания «уникального евразийского продукта», который станет «заметным, востребованным и по-настоящему общим» для всех стран-участниц. «Это базовое условие завоевания и удержания позиций на мировой арене», — добавил он.

Президент Беларуси также обратил внимание на экономический потенциал ЕАЭС, отметив, что союз занимает ведущие позиции в мире по добыче нефти, газа, производству минеральных удобрений, пшеницы, картофеля, животноводческой продукции, а также по протяженности железных и автомобильных дорог.

«На этой огромной территории сосредоточена четверть всех разведанных видов полезных ископаемых», — сказал Лукашенко. Однако, по его словам, ВВП ЕАЭС составляет лишь около 4% от мирового, что указывает на неполное использование потенциала объединения. «За следующие 10 лет мы должны как минимум удвоить эту цифру, придав новый импульс интеграции», — подчеркнул он.

Лукашенко призвал страны ЕАЭС сосредоточиться на создании уникального евразийского продукта, а не на конкуренции в традиционных отраслях.

«Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги.

Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта», — заключил он.