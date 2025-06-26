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Сабина Алиева рассказала немцам об экоциде, урбанициде и культурциде

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19:45 266

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в XVI Международной конференции комиссаров по информации (ICIC XVI), проходившей в Берлине, Германия.

На конференции, посвящённой теме «Доступ к информации об окружающей среде в цифровую эпоху», в рамках интерактивной панельной сессии «Обмен новыми вызовами и лучшими практиками комиссаров по информации» омбудсмен подробно рассказала о своей деятельности по «защите и продвижению права на доступ к информации».

Сабина Алиева сообщила участникам конференции, что в соответствии с Конституционным законом Азербайджана «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене)» она осуществляет контроль за выполнением государственными органами, муниципалитетами, публичными юридическими лицами и их должностными лицами обязанностей, вытекающих из закона Азербайджана «О получении информации». Она отметила, что в этой сфере накоплен положительный опыт.

Омбудсмен подчеркнула, что «для совершенствования работы в данной области в аппарате омбудсмена создана соответствующая структурная единица, обращения о нарушении права на доступ к информации рассматриваются оперативно, а в столице и регионах регулярно проводятся мероприятия по правовому просвещению».

Она также сообщила, что обращения граждан принимаются через почту, электронную почту, социальные сети аппарата омбудсмена, а также через круглосуточный колл-центр «916».

Говоря о 30-летней оккупации территорий Азербайджана в результате военной агрессии Армении, Сабина Алиева отметила, что в этот период Армения совершала преступления, грубо нарушая нормы международного права и международного гуманитарного права. Она сообщила, что для информирования местной и международной общественности о таких фактах проводились миссии по установлению фактов.

Омбудсмен также указала, что Армения совершала преступления на наших территориях, включая экоцид, урбаницид, культурцид и минный террор. Она отметила, что неоднократно обращалась в международные организации по поводу судьбы около четырёх тысяч пропавших без вести соотечественников во время первой Карабахской войны, но из-за существующих двойных стандартов в отношении Армении никаких серьёзных мер принято не было.

В рамках визита Сабина Алиева провела встречи с омбудсменами других стран, руководителями национальных институтов по правам человека и комиссарами по информации, обсудив вопросы взаимного сотрудничества и обмена опытом.

Также в рамках поездки омбудсмен приняла участие в конференции на тему «Единство в многообразии: межрелигиозные голоса в диалоге», организованной в Берлине Азербайджанским культурным центром при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями и посольства Азербайджана в Германии. На мероприятии она встретилась с представителями религиозных общин и проживающими в Германии соотечественниками.

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