Сабина Алиева рассказала немцам об экоциде, урбанициде и культурциде

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в XVI Международной конференции комиссаров по информации (ICIC XVI), проходившей в Берлине, Германия.

На конференции, посвящённой теме «Доступ к информации об окружающей среде в цифровую эпоху», в рамках интерактивной панельной сессии «Обмен новыми вызовами и лучшими практиками комиссаров по информации» омбудсмен подробно рассказала о своей деятельности по «защите и продвижению права на доступ к информации».

Сабина Алиева сообщила участникам конференции, что в соответствии с Конституционным законом Азербайджана «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене)» она осуществляет контроль за выполнением государственными органами, муниципалитетами, публичными юридическими лицами и их должностными лицами обязанностей, вытекающих из закона Азербайджана «О получении информации». Она отметила, что в этой сфере накоплен положительный опыт.

Омбудсмен подчеркнула, что «для совершенствования работы в данной области в аппарате омбудсмена создана соответствующая структурная единица, обращения о нарушении права на доступ к информации рассматриваются оперативно, а в столице и регионах регулярно проводятся мероприятия по правовому просвещению».