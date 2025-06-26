Трамп готовит США к «Звездным войнам»

Президент США Дональд Трамп представил проект оборонного бюджета на 2026 год, который предусматривает значительное увеличение финансирования ключевых военных программ. Общая сумма бюджета Пентагона, согласно предложению, вырастет на 13% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на заявления главы государства о стремлении сократить оборонные расходы.

Основные направления финансирования включают модернизацию ядерной триады, развитие космических сил, создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также инвестиции в беспилотные системы, гиперзвуковое оружие и новейший истребитель F-47.

Значительная часть бюджета, 60 миллиардов долларов, будет направлена на развитие и поддержку компонентов ядерной триады США, включающей межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и подводные лодки с ядерным вооружением. Эти средства пойдут на модернизацию существующих систем, а также на разработку новых технологий для поддержания стратегического ядерного потенциала страны в условиях глобальной конкуренции.

Космические силы США получат 40 миллиардов долларов для дальнейшего развития. Эти средства будут использованы для создания и развертывания новых спутниковых систем, включая сенсоры и перехватчики, которые станут частью амбициозной программы противоракетной обороны. Укрепление позиций в космосе рассматривается как приоритет в условиях нарастающей угрозы со стороны таких стран, как Россия и Китай, которые активно развивают свои космические технологии.

На начальные этапы разработки и создания системы противоракетной обороны «Золотой купол» выделяется 25 миллиардов долларов. Эта система, вдохновленная израильским «Железным куполом» и программой «Звездных войн» Рональда Рейгана, направлена на защиту территории США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также угроз из космоса. Проект будет возглавлять генерал Космических сил США Майкл Геттлайн, а его реализация, по словам Трампа, должна завершиться к концу его президентского срока в 2029 году.

Развитие беспилотных систем получит финансирование в размере 13,4 миллиарда долларов. Эти средства пойдут на создание новых дронов, способных выполнять разведывательные и боевые задачи в условиях высокозащищенных зон. Кроме того, 4 миллиарда долларов выделяется на разработку гиперзвукового оружия, которое считается ключевым элементом для противодействия передовым вооружениям потенциальных противников, таких как Китай и Россия.

На разработку и создание истребителя нового поколения F-47 планируется направить 3,4 миллиарда долларов. Этот проект направлен на укрепление превосходства ВВС США в воздухе, обеспечивая технологическое преимущество над современными и перспективными авиационными системами других стран.

Несмотря на увеличение общего оборонного бюджета, Пентагон сообщил о намерении сократить расходы на фонд поддержки Украины. Это решение вызвало дискуссии, учитывая продолжающийся конфликт в регионе и зависимость Украины от американской военной помощи. Некоторые эксперты и конгрессмены выражают обеспокоенность, что увеличение бюджета на 13% может быть недостаточным для покрытия всех приоритетов, особенно с учетом инфляции и необходимости финансирования других критически важных программ, таких как модернизация ядерного арсенала.