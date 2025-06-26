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Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
20:27 1958

По соцсетям гуляет фотожаба: Ленин выступает с трибуны собственного мавзолея. Рукой указывает, как водится, дорогу в светлое будущее. Подпись гласит: «Ильича разбудили».

А по указанной им дороге шагают миллионы. В «столице мира», «городе Большого Яблока», объявился весьма перспективный кандидат в мэры, мусульманин и социалист, 33-летний Зохран Мамдани. На праймериз демократов он уверенно обошел главного конкурента, бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, и тот еще до окончательного подсчета голосов признал свое поражение.

Разбуженный Ильич с трибуны мавзолея хитро улыбается

Мамдани, член законодательной ассамблеи города, позиционирует себя как демократический социалист. Но когда начинаешь детально исследовать его профиль, то видишь в нем убежденного сторонника ультралевых. Он требует распределения богатства в пользу обездоленных (Ильич), сделать городские автобусы бесплатными, заморозить цену на аренду домов и квартир, повысить налоги на богатых. В области внешней политики Мамдани высказывается за наказание Израиля за «геноцид» в секторе Газа и поддерживает борьбу палестинцев. Что, разумеется, вызывает крайнее раздражение со стороны влиятельной еврейской общины, самой большой за пределами Израиля, но не она играет главную роль в оркестре демократов.

Еще месяц назад все считали, что победит 67-летний Куомо, имеющий солидный политический капитал, — его поддерживали бывший президент Билл Клинтон и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Губернатор оставил свой пост в августе 2021 года после того, как сразу 11 женщин, в основном его подчиненных, обвинили его в сексуальных домогательствах. В январе 2022 года окружной прокурор Дэвил Соарес объявил о снятии с него обвинений в связи с невозможностью доказать их.

Однако сейчас прошлые обвинения в адрес сексуального хищника Куомо вообще не фигурировали на праймериз. Большинство демократов Нью-Йорка выступило за свежую кровь в политике, а многие члены партии квалифицировали победу Мамдани как историческое событие - приход к власти нового поколения демократов. Явление  демократа-мусульманина в возрасте Христа решительно поддержали его идейные сторонники из числа «демократических социалистов» - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и левая конгрессвумен Александрия Окасио Кортес.

Сексуальный хищник Куомо не мог не проиграть

«Выдвижение Мамдами вызвало возбуждение людей, которое я не видела со времени, когда Барак Обама боролся за пост президента Соединенных Штатов», - говорит генеральный прокурор Нью-Йорка Летишиа Джеймс, которая рассматривала уголовное дело против Дональда Трампа. «Избирателям претит истеблишмент партии, и они хотят сейчас создать массовое движение вокруг фигуры Мамдани», - говорит Басил Смайкл, профессор Колумбийского университета.   

Как считает живущий в Нью-Йорке известный политолог Дэвид Аксельрод, бывший главный стратег в команде Барака Обамы, позиция Мамдани по Израилю, конечно, оторвет от него часть еврейской общины города, но его фокус на распределение ресурсов привлечет большинство и может стать знаменем Демократической партии на промежуточных выборах 2026 года и президентских выборах 2028 года. «Нет никаких сомнений в том, что Трамп и республиканцы демонизируют его как классического политика демократов», - говорит Аксельрод.

Эта кампания против Мамдани уже началась. Сенатор от Флориды Рик Скотт предсказывает, что после его избрания многие нью-йоркцы переберутся в его апельсиновый штат, ибо не смогут вытерпеть господство левака. Конгрессвумен Элис Стефаник из Нью-Йорка говорит, что у нее от последних новостей происходит «несварение желудка», и называет Мамдани «симпатизантом террористов ХАМАС». И это только начало политической травли будущего мэра Нью-Йорка, которая без сомнения будет в ближайшее время активно разворачиваться.

Демократы, как и большевики, провозгласили: а мы пойдем другим путем! Новый лидер - ультрасоциалист Зохран Мамдани

Выдвижение «демократического социалиста», которого уже называют «новой звездой партии», идет в русле действий Сандерса и Окасио Кортес. Они сразу же постарались заполнить вакуум в потрепанной и дезориентированной партии после победы Трампа и в начале года предприняли массовый марш по различным штатам страны, выступая от имени «многострадального рабочего класса» (вечно живой Ильич).

Есть ли у них шансы на успех? Пока это видится, мягко говоря, не слишком перспективным проектом. Камала Харрис потерпела сокрушительное поражение именно из-за политических выкрутасов демократов в последние четыре года. Большинство избирателей, особенно в американской глубинке, проголосовали за Трампа, который противостоял «левым лунатикам».

Но сейчас вместо дрейфа в сторону центра стратеги демократов доказывают, что слабость Харрис была в недостаточной защите обездоленного пролетариата. А значит, надо отказаться от слишком осторожной политики и идти напролом. Конечно, далеко не все фигуры в партии поддерживают такую стратегию, но постепенно она становится мейнстримом.

Что же касается избрания будущего мэра Нью-Йорка, то эта история напоминает популярную песенку времен гражданской войны в России: «Эх, яблочко, куда ты катишься, к черту в лапы попадешь, не воротишься».

Разбуженный Ильич с трибуны мавзолея хитро улыбается.

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