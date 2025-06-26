Россия на грани банковского кризиса

Российские банки сталкиваются с нарастающими сложностями из-за неплатежей по кредитам и видят угрозу полноценного банковского кризиса в стране в ближайшие 12 месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких банкиров и документы, отражающие непубличную статистику.

По словам собеседников агентства, масштаб проблемы оценивается в триллионы рублей: банкиры обеспокоены тем, что все больше корпоративных и розничных клиентов не могут расплатиться по кредитам из-за высоких процентных ставок.

В официальных данных ЦБ реальный масштаб возможной беды не виден, подчеркивают источники Bloomberg. Согласно статистике регулятора, на конец апреля доля проблемных корпоративных долгов составляла 4% и практически не росла, а доля займов физлицам — 5,5%. Однако в реальности все куда хуже: заемщики откладывают платежи, и поэтому кредиты пока не попадают в статистику как проблемные, тогда как на деле большой объем займов уже не выплачивается по графику, говорят источники Bloomberg

Ситуация в банковской системе становится опасной, подчеркивают они: проблемы испытывают строительные компании, промышленность и даже военный сектор российской экономики начинает стагнировать. В результате существует возрастающий риск, что долговой кризис начнет распространяться по финансовой системе в следующем году, если условия не изменятся, подчеркивают источники Bloomberg.

О проблемах кредитами уже публично говорят госбанкиры. Глава Сбера Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме назвал происходящее в российской экономике «идеальным штормом». А глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что многие компании не имеют выручки, чтобы обслуживать кредиты, и вынуждены набирать еще больше долгов, только чтобы выплатить проценты.

«Многие в преддефолтном состоянии», — бил тревогу Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления.

С начала войны российские банки выдали юридическим лицам 34 триллиона рублей новых кредитов — сумму, эквивалентную 17% национального ВВП. На 1 июня совокупный объем долга юрлиц перед банковской системой достигал 86,2 трлн рублей и по сравнению с началом 2022 года увеличился на 65%.

Почти половина этой суммы, по данным Центробанка, приходится на 78 крупнейших российских компаний. И среди них каждая шестая вынуждена отдавать на оплату процентов не менее трети доналоговой прибыли, а 8% долга приходится на компании, которые не зарабатывают даже на проценты.

«Возможны отдельные банкротства», — предупреждал ЦБ в конце мая. По оценке рейтингового агентства АКРА, проблемными могут стать кредиты на 3,7 трлн рублей — сумму, равную 20% капитала банковской системы.