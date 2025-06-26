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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Израиль – Хаменеи: Попался бы ты нам…

20:50 1036

Израиль не имел оперативной информации об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но рассматривал возможность его устранения. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

«Если бы он оказался в поле нашего зрения, мы бы его убрали», — заявил глава оборонного ведомства. При этом он подчеркнул, что израильские власти самостоятельно принимали решение по этому вопросу, без оглядки на США.

20 июня президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив не нацелен на устранение верховного лидера Ирана, но такое развитие событий в конечном итоге якобы «пойдет на пользу иранскому народу».

При этом 19 июня Кац заявил, что уничтожение аятоллы — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что «такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать».

В последние две недели, как сообщают иностранные СМИ, Али Хаменеи скрывается вместе с семьей в подземном бункере. За все это время были опубликованы только два заранее записанных видеоролика с его участием. Лично на публике он не появлялся, в том числе и на так называемых «победных мероприятиях» в Тегеране, что крайне необычно для иранской политической культуры.

Источники сообщают, что даже высокопоставленные представители режима аятолл не имели возможности встретиться с Хаменеи лицом к лицу. Столь таинственное исчезновение из публичного пространства вызывает серьезные подозрения, связанные с состоянием здоровья рахбара.

Волну беспокойства усилило также недавнее сообщение телеканала Iran International, согласно которому Хаменеи был фактически отстранен от ключевых процессов принятия решений. Как утверждается, военные командиры скрывают от рахбара реальные масштабы последствий войны, чтобы не усугублять его и без того нестабильное психологическое состояние.

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