Украинцы «ослепили» русских в Крыму

Украинские дроны поразили несколько российских РЛС и пусковую установку комплекса С-400 в Крыму, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Под удар разведчиков попали: две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е; две РЛС обнаружения 91Н6Е; пусковая установка комплекса С-400. Радары - это «глаза» вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными», - подчеркнули в ГУР.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не хватит одних только российских ЗРС С-400 для обеспечения всех нужд ПВО. «Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общественное мнение поняло это наглядно в последние дни», - сказал Эрдоган, вероятно, подразумевая провал купленных Ираном у России систем ПВО при авиатаках Израиля.