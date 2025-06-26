USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Украинцы «ослепили» русских в Крыму

ВИДЕО
21:05 1737

Украинские дроны поразили несколько российских РЛС и пусковую установку комплекса С-400 в Крыму, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Под удар разведчиков попали: две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е; две РЛС обнаружения 91Н6Е; пусковая установка комплекса С-400. Радары - это «глаза» вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными», - подчеркнули в ГУР.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не хватит одних только российских ЗРС С-400 для обеспечения всех нужд ПВО. «Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общественное мнение поняло это наглядно в последние дни», - сказал Эрдоган, вероятно, подразумевая провал купленных Ираном у России систем ПВО при авиатаках Израиля.

Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
22:03 89
Почти революция
Почти революция продолжение главной темы
21:17 1419
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос что там у соседей
16:08 3807
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
21:22 884
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк наша корреспонденция
20:27 1961
В Армении завели дело против еще одного архиепископа
В Армении завели дело против еще одного архиепископа все еще актуально
16:49 9046
Украинцы «ослепили» русских в Крыму
Украинцы «ослепили» русских в Крыму ВИДЕО
21:05 1738
Россия на грани банковского кризиса
Россия на грани банковского кризиса
20:39 1999
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту
17:21 6150
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом все еще актуально
12:14 5736
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
20:20 790

ЭТО ВАЖНО

Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
22:03 89
Почти революция
Почти революция продолжение главной темы
21:17 1419
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос что там у соседей
16:08 3807
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
21:22 884
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк наша корреспонденция
20:27 1961
В Армении завели дело против еще одного архиепископа
В Армении завели дело против еще одного архиепископа все еще актуально
16:49 9046
Украинцы «ослепили» русских в Крыму
Украинцы «ослепили» русских в Крыму ВИДЕО
21:05 1738
Россия на грани банковского кризиса
Россия на грани банковского кризиса
20:39 1999
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту
17:21 6150
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом все еще актуально
12:14 5736
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
20:20 790
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться