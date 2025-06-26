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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Почти революция

продолжение главной темы
Фарид Исаев, автор haqqin.az
21:17 1421

Америка сильно изменилась в последние годы. Эти изменения связывают с большой поляризацией политической жизни. Еще не так давно и республиканцы, и демократы тяготели к центристской позиции и тесно сотрудничали в законодательных органах как в центре, так и в штатах. Залогом победы на выборах было умение заручиться поддержкой умеренной части партии конкурентов. Сейчас дело обстоит ровно наоборот: чаще побеждают кандидаты, занимающие выраженную партийную позицию. Так было в случае с Дональдом Трампом на президентских выборах, похожая история случилась на выборах мэра Нью-Йорка.

Пока речь идет только о праймериз, предварительных выборах кандидатов от Демократической партии, но Нью-Йорк нынче уверенно голосует за демократов, поэтому очень высоки шансы, что нынешний победитель праймериз одержит победу и в ноябре, когда будет финальное голосование, в котором примут участие и кандидаты от республиканцев, и независимые кандидаты.

Насколько молодой парень без управленческого опыта окажется способен возглавить огромную управленческую машину Нью-Йорка. Этот эксперимент может закончиться как грандиозным провалом, так и неожиданным успехом

Приз, который разыгрывается, очень дорогой. Бюджет Нью-Йорка самый большой среди американских городов и составляет 115 миллиардов долларов. В муниципальных органах работает триста тысяч сотрудников. В Департаменте полиции Нью-Йорка служит около 50 тысяч человек, это в два раза больше, чем армия Португалии. Полицейских вертолетов в два раза больше, чем у армии Бельгии. Огромное и весьма хлопотное хозяйство.

Тем удивительней, что в борьбе за него предварительную, но уже почти окончательную победу одержал 33-летний Зохран Мамдани, до недавнего времени малоизвестный депутат местного законодательного собрания – Ассамблеи Нью-Йорка. Он родился в Уганде в семье индийцев, сейчас его отец профессор Колумбийского университета, мать – кинорежиссер. Мамдани – мусульманин, и, если он в итоге возглавит Нью-Йорк, это будет просто революционное достижение. С 2016 года мэром Лондона является Садик Хан, мусульманин пакистанского происхождения, но Европа в этих делах куда продвинутей Америки.

Зохран Мамдани до начала политической карьеры занимался защитой бедных съемщиков жилья от произвола арендодателей, и затем его деятельность в Ассамблее Нью-Йорка заключалась в продвижении инициатив, связанных с социальной защитой в первую очередь малоимущих. В Демократической партии он примыкает к ее самому левому флангу, который символизирует сенатор Берни Сандерс. Себя называет демократическим социалистом. При этом следует помнить, что в американской системе политических координат социалисты значительно правее, чем в европейской традиции. Не каждый их «левак» удостоится такого звания где-нибудь в Париже или в Стокгольме.

Зохран Мамдани до начала политической карьеры занимался защитой бедных съемщиков жилья от произвола арендодателей, и затем его деятельность в Ассамблее Нью-Йорка заключалась в продвижении инициатив, связанных с социальной защитой в первую очередь малоимущих

Оппоненты порой обвиняют Мамдани в антисемитизме, но в Нью-Йорке невозможно выиграть выборы, будучи антисемитом. Ведущий кандидат в мэры признает право чтить память о Холокосте, но в то же время выступает в защиту прав палестинцев.

Похоже, старый демократический истеблишмент потерял общий язык со своими избирателями, которые хотят кого-то помоложе и поярче. В яркости Зохрану Мамдани не откажешь, его кампания в Нью-Йорке многим запомнилась и произвела впечатление.

Главный бой все же предстоит в ноябре. Эндрю Куомо вроде бы собирается еще раз принять участие в выборах, на этот раз в качестве независимого кандидата. За время до решающего голосования популярность Мамдани постараются всячески сдуть, но сделать это будет непросто: в его короткой политической биографии трудно найти неприглядные пятна, чего не скажешь о таких политических ветеранах, как Куомо.

Безусловно, невозможно прояснить один момент: насколько молодой парень без управленческого опыта окажется способен возглавить огромную управленческую машину Нью-Йорка. Этот эксперимент может закончиться как грандиозным провалом, так и неожиданным успехом.

А то, что Трамп назвал молодого демократа «безумным коммунистом», может сыграть Мамдани только на руку: в Нью-Йорке, родном городе президента, нынешнего главу Белого дома весьма не любят. Ругань в его устах звучит как похвала.

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