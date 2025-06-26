Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, пишет издание Israel Hayom.

Сразу после ударов США по Ирану состоялся четырехсторонний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.

По информации источников Israel Hayom, в ходе переговоров Трамп и Нетаньяху согласовали дальнейший план действий из пяти основных пунктов.

Согласно плану американского лидера и главы израильского правительства, война в секторе Газа должна закончиться в течение двух недель. Условием для ее завершения является передача анклава под управление четырех арабских стран, в том числе Египта и Эмиратов.

При этом план предусматривает, что остатки руководства группировки ХАМАС будут депортированы в третьи страны, а заложники будут освобождены.

Лидеры Израиля и США решили, что несколько стран будут принимать жителей сектора Газа, которые захотят оттуда уехать.

Согласно плану, Соглашения Авраама будут расширены на Сирию, Саудовскую Аравию. Арабские и мусульманские страны признают Израиль и установят с ним официальные отношения.

К слову, Соглашения Авраама Израиль уже заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Они фактически позволили странам установить дипломатические связи.

Израиль обещает выразить готовность к будущему урегулированию конфликта с палестинцами в рамках концепции «двух государств», при условии проведения реформ в Палестинской автономии.

США в свою очередь обязуются признать определенный суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (Западным берегом реки Иордан).