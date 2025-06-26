USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…

21:22 888

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, пишет издание Israel Hayom.

Сразу после ударов США по Ирану состоялся четырехсторонний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером.

По информации источников Israel Hayom, в ходе переговоров Трамп и Нетаньяху согласовали дальнейший план действий из пяти основных пунктов.

Согласно плану американского лидера и главы израильского правительства, война в секторе Газа должна закончиться в течение двух недель. Условием для ее завершения является передача анклава под управление четырех арабских стран, в том числе Египта и Эмиратов.

При этом план предусматривает, что остатки руководства группировки ХАМАС будут депортированы в третьи страны, а заложники будут освобождены.

Лидеры Израиля и США решили, что несколько стран будут принимать жителей сектора Газа, которые захотят оттуда уехать.

Согласно плану, Соглашения Авраама будут расширены на Сирию, Саудовскую Аравию. Арабские и мусульманские страны признают Израиль и установят с ним официальные отношения.

К слову, Соглашения Авраама Израиль уже заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Они фактически позволили странам установить дипломатические связи.

Израиль обещает выразить готовность к будущему урегулированию конфликта с палестинцами в рамках концепции «двух государств», при условии проведения реформ в Палестинской автономии.

США в свою очередь обязуются признать определенный суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией (Западным берегом реки Иордан).

Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
22:03 91
Почти революция
Почти революция продолжение главной темы
21:17 1423
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос что там у соседей
16:08 3807
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
21:22 889
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк наша корреспонденция
20:27 1964
В Армении завели дело против еще одного архиепископа
В Армении завели дело против еще одного архиепископа все еще актуально
16:49 9047
Украинцы «ослепили» русских в Крыму
Украинцы «ослепили» русских в Крыму ВИДЕО
21:05 1741
Россия на грани банковского кризиса
Россия на грани банковского кризиса
20:39 2000
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту
17:21 6152
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом все еще актуально
12:14 5736
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
20:20 791

ЭТО ВАЖНО

Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
22:03 91
Почти революция
Почти революция продолжение главной темы
21:17 1423
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос
Россия не Китай, здесь аппетиты взлетели в космос что там у соседей
16:08 3807
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
Нетаньяху с Трампом придумали план: избавиться от ХАМАС, признать Палестину…
21:22 889
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк наша корреспонденция
20:27 1964
В Армении завели дело против еще одного архиепископа
В Армении завели дело против еще одного архиепископа все еще актуально
16:49 9047
Украинцы «ослепили» русских в Крыму
Украинцы «ослепили» русских в Крыму ВИДЕО
21:05 1741
Россия на грани банковского кризиса
Россия на грани банковского кризиса
20:39 2000
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту
17:21 6152
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом все еще актуально
12:14 5736
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
Трамп готовит США к «Звездным войнам»
20:20 791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться