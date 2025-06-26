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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Путин после просьбы Ирана заявил, что война окончена

21:38 658

Противостояние между Израилем и Ираном можно считать завершенным, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Минске. Его заявление прозвучало всего через несколько дней после визита в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который обратился к Путину с просьбой предоставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО). «Дай Бог, ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», — сказал Путин в Минске.

Президент России добавил, что окончание конфликта открывает, по его мнению, «новые перспективы для развития сотрудничества» стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с государствами региона, включая Иран. Он также напомнил, что с Тегераном заключено соглашение о зоне свободной торговли, которое вступило в силу в мае.

Как ранее сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник, 23 июня на встрече в Москве министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи просил Россию помочь с поставками систем ПВО, а также оказать содействие в восстановлении оборудования для иранской ядерной энергетики.

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