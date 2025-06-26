Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?

В развернувшейся на наших глазах совершено уникальной дискуссии, кто является истинным победителем в 12-дневной войне, Трамп, Израиль или Иран, вопрос о том, какой ущерб нанесен ядерной программе Тегерана является ключевым. Оттого и схватка вокруг этого вопроса идет такая, что только копья трещат.
Как ехидно заметил на днях мой китайский коллега Ху Сицзинь, экс-главный редактор Глобал Таймс, «раньше говорили, что в войне нет победителей. Теперь, судя по заявлениям непосредственных участников конфликта похоже, в войне нет проигравших». А если учесть количество, если так можно сказать, оголтелых оппонентов Трампа как внутри США, так и за рубежом – то картина приобретает и вовсе гротескный характер, Иероним Босх и Сальвадор Дали позавидуют.
Началось все с того, что РУМО, военная разведка США, предварительно, и это важно, чуть позже объясню почему, оценила удары по трем основным ядерным объектам как неэффективные, дескать, «они не оказали значительного воздействия на способность Ирана работать над созданием ядерного оружия и продолжать обогащать уран до критического уровня».
Трамп от таких оценок, причем - появившихся в открытой печати в результате явно спланированной утечки, впал в ярость, и, если убрать обсценную лексику, обвинил аналитиков, готовивших эти выводы в «непатриотичном поведении», стремлении «дискредитировать великих американских пилотов, выполнивших эту идеальную миссию», а журналистов, опубликовавших эту информацию, «выгнать как собак» на мороз с волчьим билетом.
На защиту шефа встала «вся президентская рать», от Марка Рубио и Питера Хегсета до директора Национальной разведки Тулси Габбард и главы ЦРУ Джона Рэтклифа. В качестве тяжелой артиллерии подтянулись и израильтяне. Начальник штаба ЦАХАЛ генерал Эяль Замир, который заявил о том, что иранской ядерной программе был нанесен серьезный, системный удар: ««Совокупное достижение позволяет констатировать, что иранскому ядерному проекту был нанесен серьезный, обширный и глубокий ущерб, и он был отброшен на годы назад».
Перед нами – скандал, густо замешанный на политике. Хотя бы потому, что сомнения в эффективности удара начали раздувать CNN, New York Times, Washington Post, медиа, которые симпатизируют демократам, а потом их подхватили и сами представители Демократической партии США, в частности сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).
Но можно ли в этой истории верить самому Трампу, который в этом скандале является заинтересованным лицом? Нет ли у него желания представить выгодную ему картинку?
Маркеры и особенности разведывательных оценок
Было бы наивным отрицать невозможность такого варианта и верить в стремление Трампа к объективности. Трамп и объективность – это что-то из серии честного министра финансов или, вообще, говорящего дерева. Но ведь есть и маркеры, которые позволяют сделать определенные выводы. Нужно только их определить – и тогда фейк от реальности становится отделить гораздо проще.
Определение потерь военной разведкой, при всем моем к этому институту уважении, исходит из достаточно примитивных принципов: если сбит самолет – он упал, и вот его обломки. Если уничтожен корабль – то он либо затонул, вот видеофиксация, либо получил критические повреждения – вот подтверждения от агентуры в порту. Если уничтожен какой-то наземный объект – то вот воронка на месте того, где он располагался.
Что-то более сложное – это уже не к военным разведчикам, это к агентуре, и фото- видеофиксация здесь не может служить доказательством, что и произошло после удара по заглубленным в скалы иранским ядерным объектам. Воронок там нет, обломков – тоже, они остались внутри. Поэтому РУМО и сделало, допускаю – без всякой задней мысли, вывод на основании данных визуального контроля. О том, что удар не достиг ожидаемого от него эффекта.
Причем ни разу при этом не покривив против истины: что наблюдали, то и доложили. Дело разведки – предоставить информацию. А уж как ее интерпретировать – дело политиков. Но в этот раз информация попала в руки политиков, захотевших сыграть ею в анти-трамповской партии. А там уже – решили ее интерпретировать так, как того требуют «нюансы политического момента».
Что не учли противники Трампа?
Особенностей работы противобункерной бомбы GBU-57 MOP. «В отличие от обычных наземных бомб, вы не увидите воронку от удара, потому что они разработаны так, чтобы глубоко зарываться в землю и затем срабатывать», - прокомментировал ситуацию начальник штаба ВВС США. Иными словами, в цель она все же попала, и на глубину проникла. А что это значит?
В первую очередь то, что центрифуги для обогащения и вообще оборудование для ядерной программы, включая объекты в Исфахане – сложные прецизионные устройства, с тонкой и точечной настройкой. И взрывов рядом с собой они не любят, что 13-тонных бомб, что ручных гранат. Случись такое – и они подлежат полной и капитальной проверке и перенастройке. А вместе с этим – нужно проверить километры кабелей и систем обеспечения, причем – от первого сантиметра и до последнего.
Причем сделать это нужно в условиях, когда программное и аппаратное управление в результате бомбовых ударов повреждено. А ведущие специалисты – уничтожены. Иными словами – даже то, что уцелело, теперь подлежит капитальной проверке, причем зачастую «методом тыка», поскольку главные руководители проекта, знающие все технологические цепи до тонкости, уничтожены.
Иными словами, все эти производства теперь придется собирать заново. Фактически – с чистого листа. Как вы думаете, сколько времени у Ирана это займет? Словом, Израиль и Трамп бомбили ключевые элементы ядерной программы Ирана с отчетливым пониманием того, что именно они бомбят. Причем с качественной экспертной оценкой и рекомендациями, куда именно надо наносить удар.
И у них все вполне получилось. Иранская ядерная программа отброшена на несколько лет назад, что бы там не говорили «диванные эксперты» и критики Трампа. Любые технологические усилия иранцев быстро восстановить ее до прежнего уровня обогащения будут жестко блокироваться – то неопознанный беспилотник прилетит, то еще какое-то НЛО. А для остальных – пространство для дискуссий: сумел Трамп нанести удар по ядерной программе Ирана или нет. И пусть спорят до хрипоты и в зависимости от политических предпочтений: главное-то, пусть и на время, уже сделано.
P.S. Кстати, после нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, китайское руководство приняло решение о форсировании разработок стратегических бомбардировщиков типа B-2 B и боеприпасов типа бомбы GBU-57 MOP. Что само по себе достаточно показательно, и тоже может служить определенным, хоть и косвенным, маркером успешности решения Трампа.