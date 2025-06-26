Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?

В развернувшейся на наших глазах совершено уникальной дискуссии, кто является истинным победителем в 12-дневной войне, Трамп, Израиль или Иран, вопрос о том, какой ущерб нанесен ядерной программе Тегерана является ключевым. Оттого и схватка вокруг этого вопроса идет такая, что только копья трещат. Как ехидно заметил на днях мой китайский коллега Ху Сицзинь, экс-главный редактор Глобал Таймс, «раньше говорили, что в войне нет победителей. Теперь, судя по заявлениям непосредственных участников конфликта похоже, в войне нет проигравших». А если учесть количество, если так можно сказать, оголтелых оппонентов Трампа как внутри США, так и за рубежом – то картина приобретает и вовсе гротескный характер, Иероним Босх и Сальвадор Дали позавидуют.

Началось все с того, что РУМО, военная разведка США, предварительно, и это важно, чуть позже объясню почему, оценила удары по трем основным ядерным объектам как неэффективные, дескать, «они не оказали значительного воздействия на способность Ирана работать над созданием ядерного оружия и продолжать обогащать уран до критического уровня». Трамп от таких оценок, причем - появившихся в открытой печати в результате явно спланированной утечки, впал в ярость, и, если убрать обсценную лексику, обвинил аналитиков, готовивших эти выводы в «непатриотичном поведении», стремлении «дискредитировать великих американских пилотов, выполнивших эту идеальную миссию», а журналистов, опубликовавших эту информацию, «выгнать как собак» на мороз с волчьим билетом. На защиту шефа встала «вся президентская рать», от Марка Рубио и Питера Хегсета до директора Национальной разведки Тулси Габбард и главы ЦРУ Джона Рэтклифа. В качестве тяжелой артиллерии подтянулись и израильтяне. Начальник штаба ЦАХАЛ генерал Эяль Замир, который заявил о том, что иранской ядерной программе был нанесен серьезный, системный удар: ««Совокупное достижение позволяет констатировать, что иранскому ядерному проекту был нанесен серьезный, обширный и глубокий ущерб, и он был отброшен на годы назад».

Перед нами – скандал, густо замешанный на политике. Хотя бы потому, что сомнения в эффективности удара начали раздувать CNN, New York Times, Washington Post, медиа, которые симпатизируют демократам, а потом их подхватили и сами представители Демократической партии США, в частности сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд). Но можно ли в этой истории верить самому Трампу, который в этом скандале является заинтересованным лицом? Нет ли у него желания представить выгодную ему картинку? Маркеры и особенности разведывательных оценок Было бы наивным отрицать невозможность такого варианта и верить в стремление Трампа к объективности. Трамп и объективность – это что-то из серии честного министра финансов или, вообще, говорящего дерева. Но ведь есть и маркеры, которые позволяют сделать определенные выводы. Нужно только их определить – и тогда фейк от реальности становится отделить гораздо проще.

Определение потерь военной разведкой, при всем моем к этому институту уважении, исходит из достаточно примитивных принципов: если сбит самолет – он упал, и вот его обломки. Если уничтожен корабль – то он либо затонул, вот видеофиксация, либо получил критические повреждения – вот подтверждения от агентуры в порту. Если уничтожен какой-то наземный объект – то вот воронка на месте того, где он располагался. Что-то более сложное – это уже не к военным разведчикам, это к агентуре, и фото- видеофиксация здесь не может служить доказательством, что и произошло после удара по заглубленным в скалы иранским ядерным объектам. Воронок там нет, обломков – тоже, они остались внутри. Поэтому РУМО и сделало, допускаю – без всякой задней мысли, вывод на основании данных визуального контроля. О том, что удар не достиг ожидаемого от него эффекта. Причем ни разу при этом не покривив против истины: что наблюдали, то и доложили. Дело разведки – предоставить информацию. А уж как ее интерпретировать – дело политиков. Но в этот раз информация попала в руки политиков, захотевших сыграть ею в анти-трамповской партии. А там уже – решили ее интерпретировать так, как того требуют «нюансы политического момента».

Что не учли противники Трампа? Особенностей работы противобункерной бомбы GBU-57 MOP. «В отличие от обычных наземных бомб, вы не увидите воронку от удара, потому что они разработаны так, чтобы глубоко зарываться в землю и затем срабатывать», - прокомментировал ситуацию начальник штаба ВВС США. Иными словами, в цель она все же попала, и на глубину проникла. А что это значит? В первую очередь то, что центрифуги для обогащения и вообще оборудование для ядерной программы, включая объекты в Исфахане – сложные прецизионные устройства, с тонкой и точечной настройкой. И взрывов рядом с собой они не любят, что 13-тонных бомб, что ручных гранат. Случись такое – и они подлежат полной и капитальной проверке и перенастройке. А вместе с этим – нужно проверить километры кабелей и систем обеспечения, причем – от первого сантиметра и до последнего. Причем сделать это нужно в условиях, когда программное и аппаратное управление в результате бомбовых ударов повреждено. А ведущие специалисты – уничтожены. Иными словами – даже то, что уцелело, теперь подлежит капитальной проверке, причем зачастую «методом тыка», поскольку главные руководители проекта, знающие все технологические цепи до тонкости, уничтожены.