Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым

Новая гонка вооружений может привести к краху российской власти - подобно тому, как она в свое время привела к распаду Советского Союза, уверен глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По его словам, Кремль ведет очень дорогую войну против Украины, а также угрожает всему Западу, таким образом заставляя его увеличивать свои расходы на оборону:

«Путин должен понять, что он идет по пути Брежнева. Он сам когда-то сказал, что Советский Союз развалился потому, что тратил слишком много на вооружение, и сейчас он делает то же самое. Из экономики размером с Техас Путину придется выжать еще больше средств на оборону. Надеемся, с таким же результатом для режима, но быстрее».