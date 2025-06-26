Амирбеков в Мексике: «Азербайджан и Армения как никогда близки…»

Баку и Ереван как никогда близки к подписанию мирного соглашения, заявил находящийся с визитом в Мексике представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая с открытой лекцией в Институте Матияса Ромеро.

«Однако для этого (подписания мирного соглашения) необходимо устранить две основные преграды. Во-первых, речь идёт о положениях армянской Конституции, содержащих территориальные притязания к Азербайджану. Во-вторых, он отметил необходимость отказа от устаревших и неэффективных механизмов посредничества».

Представитель президента также указал на важность открытия Зангезурского коридора, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном: «Этот 40-километровый маршрут кардинально изменит логистическую карту региона и укрепит стабильность».

В завершение Амирбеков выразил уверенность в том, что подписание мирного соглашения откроет новую страницу для всего Южного Кавказа.