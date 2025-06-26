США могут дать Ирану 30 миллиардов

Вашингтон рассматривает план по оказанию помощи Тегерану в получении порядка $30 млрд инвестиций на развитие мирной ядерной программы при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее сведениям, подобная идея обсуждалась ключевыми игроками на Ближнем Востоке и США еще несколько недель назад, а также на этой неделе. В частности, одно из предложений предусматривает выделение инвестиций в размере $20-30 млрд в иранскую ядерную программу, при этом средства будут поступать не от Соединенных Штатов, а от арабских стран.

Отмечается, что вопрос инвестиций обсуждался на нескольких раундах ирано-американских переговоров. Помимо этого, данная тема поднималась на негласной встрече спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями стран Персидского залива. «США хотят вести данные переговоры, - приводит телекомпания слова неназванного должностного лица администрации американского президента Дональда Трампа. - Кто-то должен будет заплатить за ядерную программу, однако мы не возьмем на себя данное обязательство».

Среди других предложений, указывает CNN, упоминалась возможность частичного смягчения санкций против Ирана, а также возвращения Тегерану доступа к своим замороженным за рубежом активам. Помимо этого, рассматривается идея замены ядерного объекта в Фордо на ядерную программу, не предусматривающую обогащение урана.