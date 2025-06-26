Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии

Вчера в Стамбуле между Национальной нефтяной компанией Ливии (NOC) и государственной нефтяной компанией Турции (TPAO) был подписан меморандум о проведении сейсмической разведки перспективных нефтегазовых месторождений в Средиземном море. Экспертное сообщество солидарно в оценке: подписанное соглашение свидетельствует о новом этапе перераспределения сил в Ливии, раздираемой многолетней гражданской войной. В связи с чем уже выразили недовольство власти Греции, утверждающие, что ливийско-турецкий меморандум угрожает её экономическим интересам в регионе.

Согласно подписанному документу, компания TPAO проведёт в территориальных водах Ливии двухмерную сейсмическую разведку на участке площадью 10 тысяч квадратных километров. Разведка охватит четыре перспективных углеводородных блока, расположенных в зоне, находящейся к югу от морских границ между Ливией и Грецией. По данным близких к правительству греческих источников, это соглашение рассматривается Афинами, как «незаконное». Подчеркивается, что греки не намерены терпеть действия, нарушающие, по их мнению, суверенные права Греции в акватории Восточного Средиземноморья. Следует отметить, что меморандум был подписан на фоне дипломатической напряжённости, вызванной действиями властей Ливии. Поводом стала публикация в официальном журнале Европейского союза о тендере на разведку месторождений, находящихся к югу от греческого острова Крит. Эти блоки вызвали интерес со стороны американского энергетического гиганта Chevron, что спровоцировало резко негативную реакцию и в Триполи, и в Бенгази.

26 июня, выступая в Брюсселе на заседании Европейского совета, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал действия ливийских властей «недопустимыми». Мицотакис также призвал страны ЕС занять однозначную позицию в отношении меморандума между Турцией и Ливией, назвав его «незаконным и подрывающим региональную стабильность». Отметим, что ливийская нефть не впервые становится предметом серьёзных разногласий между региональными и глобальными игроками. Как известно, восточная часть Ливии находится под контролем правительства, поддерживаемого силами «Ливийской национальной армии» под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Его администрация, базирующаяся в городе Тобрук, контролирует значительную часть нефтяной инфраструктуры страны. Хафтар поддерживает тесные связи с Российской Федерацией, по данным различных источников регулярно получает от Москвы политическую и военную поддержку, а недавно в очередной раз посетил российскую столицу. Параллельно в столице Ливии, Триполи, действует признанное ООН и поддерживаемое Турцией Правительство национального единства (ПНЕ). Однако говорить о его полной легитимности и эффективности все еще трудно: в состав ПНЕ входят различные вооружённые формирования, периодически конфликтующие между собой. Эти противоречия нередко приводят к столкновениям и попыткам государственных переворотов. Так, в 2022 году Фатхи Башага, лидер одной из группировок, предпринял при поддержке сил Хафтара попытку захватить власть в Триполи. Но благодаря посредничеству Турции, располагающей в Ливии военным присутствием, в течение нескольких дней эта попытка была пресечена.

По имеющейся информации, в последнее время отношения между Турцией и премьер-министром Правительства национального единства Абдельхамидом Дабайбой ухудшились. Параллельно появились сведения о том, что Анкара начала налаживать контакты с силами, подконтрольными Хафтару. Таким образом, Турция, стремясь сохранить влияние в Ливии, ведёт гибкую политику, поддерживая контакты как с Триполи, так и с Тобруком. На этом фоне в Триполи активизировалась деятельность отряда «Аль-Радаа» - спецподразделения по борьбе с организованной преступностью. Хотя формально эта структура входит в состав Министерства внутренних дел ПНЕ, по факту она действует независимо. Её возглавляет полевой командир Абдул Рауф Кара, участвовавший в 2011 году в свержении режима Муаммара Каддафи. «Аль-Радаа» придерживается исламистской идеологии и руководствуется законами шариата. Группировка контролирует значительную часть Триполи и прилегающих к столице районов. Через интернет-ресурсы она регулярно публикует фото- и видеоматериалы, которые демонстрируют изъятие оружия, взрывчатки, контрабандного алкоголя, наркотических и медицинских препаратов, а также задержания предполагаемых террористов, преступников и участников нелегального оборота товаров.