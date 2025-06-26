Белый дом отказался называть подробности переговоров Трампа с Зеленским

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским была хорошей и с акцентом на достижение прогресса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Встреча была хорошей и нацеленной на прогресс. Как он неоднократно говорил, президент хочет, чтобы эта война закончилась», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.

25 мая Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант поставки Украине дополнительных комплексов ПВО Patriot.

На вопрос, были ли достигнуты конкретные договоренности на встрече между двумя лидерами, Левитт заявила: «Я позволю президенту самому прокомментировать это. Это была частная беседа между ним и президентом Зеленским».

25 июня Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к прекращению войны с Украиной. Он уточнил, что намерен провести очередной телефонный разговор с российским главой. При этом Трамп признал, что прекращение войны оказалось сложной задачей. По его словам, с Зеленским «есть проблемы», а общение с Путиным оказалось «сложнее», чем он рассчитывал.

В этот же день Трамп в рамках саммита НАТО провел переговоры с Зеленским. Он сообщил, что стороны не обсуждали прекращение огня между Россией и Украиной. Трамп добавил, что вынес из этой встречи, что президент Украины хотел бы завершить боевые действия в стране. По мнению американского президента, сейчас для этого самое подходящее время.