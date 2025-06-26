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Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Любовь и голуби

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Джабалия (Газа). Палестинцы в палатках у руин, где когда-то были жилые здания

Гаага (Нидерланды). Полиция задерживает протестующих против НАТО

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита НАТО

Найроби (Кения). Демонстрация, посвященная годовщине антиправительственных протестов 2024 года

Венеция (Италия). Голуби клюют кукурузу на площади Сан-Марко среди фальшивых купюр с изображением основателя Amazon Джеффа Безоса в преддверии его свадьбы с Лорен Санчес

Мумбаи (Индия). Океан разбушевался и вернул весь мусор обратно

Цунцзян (Китай). Более 80 000 человек покинули свои дома из-за сильного наводнения в юго-западной провинции Гуйчжоу

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22:38 1801
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту; все еще актуально
17:21 6915
Любовь и голуби
Любовь и голуби объектив haqqin.az
22:54 961
Белый дом отказался называть подробности переговоров Трампа с Зеленским
Белый дом отказался называть подробности переговоров Трампа с Зеленским
22:44 568
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос
21:40 1402
Иран сбросил на Израиль 520 ракет. А что Израиль?
Иран сбросил на Израиль 520 ракет. А что Израиль? наша корреспонденция
16:48 4816
США могут дать Ирану 30 миллиардов
США могут дать Ирану 30 миллиардов
22:32 1872
Амирбеков в Мексике: «Азербайджан и Армения как никогда близки…»
Амирбеков в Мексике: «Азербайджан и Армения как никогда близки…»
22:24 1048
Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
Глава МИД Польши сравнил Путина с Брежневым
22:03 1183
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