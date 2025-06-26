Любовь и голуби

Джабалия (Газа). Палестинцы в палатках у руин, где когда-то были жилые здания

Гаага (Нидерланды). Полиция задерживает протестующих против НАТО

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита НАТО

Найроби (Кения). Демонстрация, посвященная годовщине антиправительственных протестов 2024 года

Венеция (Италия). Голуби клюют кукурузу на площади Сан-Марко среди фальшивых купюр с изображением основателя Amazon Джеффа Безоса в преддверии его свадьбы с Лорен Санчес

Мумбаи (Индия). Океан разбушевался и вернул весь мусор обратно