Любовь и голуби

Джабалия (Газа). Палестинцы в палатках у руин, где когда-то были жилые здания
Гаага (Нидерланды). Полиция задерживает протестующих против НАТО
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита НАТО
Найроби (Кения). Демонстрация, посвященная годовщине антиправительственных протестов 2024 года
Венеция (Италия). Голуби клюют кукурузу на площади Сан-Марко среди фальшивых купюр с изображением основателя Amazon Джеффа Безоса в преддверии его свадьбы с Лорен Санчес
Мумбаи (Индия). Океан разбушевался и вернул весь мусор обратно
Цунцзян (Китай). Более 80 000 человек покинули свои дома из-за сильного наводнения в юго-западной провинции Гуйчжоу