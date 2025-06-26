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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Путин за изъятие Западом российского золота

23:02 977

Изъятие странами Запада российских золотовалютных резервов спровоцирует ускоренную и необратимую регионализацию платежных систем с позитивными последствиями для глобальной экономики. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе выступления на заседании Евразийского экономического форума в Минске.

«Постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Но как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — сказал он.

Путин при этом уточнил, что с юридической точки зрения корректнее говорить не о «краже», а о «грабежe». «Базовое образование у меня юридическое. Кража — это тайное похищение имущества. А здесь все происходит открыто, значит, это грабеж», — добавил он.

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