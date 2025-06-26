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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Трамп хочет посадить демократов

26 июня 2025, 23:42 1030

Президент США Дональд Трамп обвинил неназванных демократов в утечке информации об ударах ВВС США по ядерным объектам Ирана и призвал привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Демократы слили информацию о совершенном полете к ядерным объектам Ирана. Их следует привлечь к ответственности», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В ночь на 22 июня 2025 года США провели военную операцию под кодовым названием «Полуночный молот» (Midnight Hammer), нанеся удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В операции были задействованы бомбардировщики B-2 Spirit, сбросившие 14 противобункерных бомб GBU-57, и ракеты «Томагавк», запущенные с подводной лодки. По словам Трампа, эти удары «полностью уничтожили» ядерную программу Ирана. Однако иранские власти заявили, что объекты были заранее эвакуированы, и ущерб оказался минимальным, а запасы обогащенного урана не пострадали.

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