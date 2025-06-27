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Победителя не судят. То есть Иран

Китай об отправке своих военных в Россию

00:19 1310

Представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Пекин вместе с КНДР и Ираном поддерживает Россию.

«В украинском вопросе Китай всегда придерживался принципа содействия мирным переговорам, активно способствовал политическому урегулированию кризиса, никогда не предоставлял оружие воюющим сторонам, жестко контролировал экспорт товаров двойного назначения», – сказал он.

Что касается заявлений СМИ об отправке около 600 китайских военнослужащих на российские военные базы, Го Цзякунь сказал, что у него «нет никакой информации по этому поводу».

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что в 2025 году РФ примет около 600 китайских военнослужащих для стажировки на своих военных базах и в центрах российских вооруженных сил.

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