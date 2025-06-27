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Фицо спас Россию

00:32 807

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщило венгерское интернет-издание Index со ссылкой на свои источники.

По его данным, 18-й пакет санкций против РФ не был принят, поскольку Фицо воспользовался своим правом вето. Ранее против этого санкционного пакета также выступила Венгрия.

Портал уточнил, что перед началом саммита Фицо провел переговоры по этому вопросу с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, но они остались незавершенными, и утверждение 18-го пакета было снято с повестки дня совещания. В противном случае он был бы отклонен словацким премьером, к которому мог бы присоединиться его венгерский коллега Виктор Орбан.

Еврокомиссия (ЕК) предложила в рамках 18-го пакета европейских санкций против России снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 до $45 за баррель, а также запретить использование инфраструктуры «Северного потока». Кроме того, ограничения могут коснуться банков, которые обходят санкции, компаний, торгующих нефтью, и судов «теневого флота». Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов блока.

Предыдущий, 17-й пакет антироссийских санкций, был утвержден 20 мая. Он предусматривал ограничительные меры против почти 200 танкеров так называемого «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц.

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