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США не будут расследовать преступления России

00:52 405

Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало Госдепартаменту США прекратить финансирование почти двух десятков программ, которые расследуют военные преступления по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы.

Речь в том числе идет о проектах по расследованию преступлений российских военных в Украине. По словам собеседников агентства, среди программ, которые рекомендуется прекратить, — грант Госдепа на 18 миллионов долларов для Генпрокуратуры Украины, а также проект, который помогает собирать по всей Украине доказательства преступлений против человечности, включая сексуализированное насилие и пытки.

Как отмечает Reuters, рекомендация Белого дома — не окончательное решение по отмене этих программ. Госдеп может его оспорить. Однако, по словам двух чиновников, вероятность того, что госсекретарь Марко Рубио выступит за сохранение большинства программ, невелика. Как считает один из источников, глава Госдепа может поддержать наиболее важные инициативы.

Администрация Дональда Трампа с начала работы в январе 2025-го заморозила, а затем сократила миллиарды долларов иностранной помощи. Агентство США по международному развитию (USAID), которое курировало такую помощь, решили реорганизовать. Часть его функций перешла Госдепу.

Заморозка иностранной помощи, как сообщал Reuters в феврале, привела к резкому снижению финансирования проектов, которые оказывают помощь Киеву в расследовании военных преступлений. Под сокращения попали десятки сотрудников этих проектов.

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