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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Турция рассчитывает на Азербайджан

01:10 191

На фоне обострения ситуации в Персидском заливе турецкие власти подтвердили наличие альтернативных планов энергоснабжения через Россию, пишут зарубежные СМИ.

Как заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, Турция готова к возможному перекрытию Ормузского пролива — критически важной артерии, через которую проходит треть мировых поставок нефти.

Министр особо подчеркнул стратегическое партнерство с Россией, отметив, что наряду с поставками из Ирана и Азербайджана, российские энергоресурсы станут важным элементом энергетической безопасности Турции.

«Мы провели необходимые консультации с Министерством энергетики и проработали различные сценарии», — заявил Уралоглу.

Анкара также делает ставку на собственные резервные мощности для хранения топлива, что позволит смягчить потенциальные последствия кризиса. По словам министра, в краткосрочной перспективе страна не ожидает серьезных перебоев с энергообеспечением.

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