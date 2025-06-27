Российские «герои» заболели смертельной болезнью

Российские военнослужащие, принимавшие участие в операции «Поток» (также известной как «Труба»), столкнулись с серьезными последствиями для здоровья. По данным пропагандистки Анастасии Кашеваровой, у некоторых из них были диагностированы рак легких и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). При этом, как утверждает Кашеварова, государство выплатило пострадавшим лишь по 100 тысяч рублей и не предоставило никаких наград.

«100 тысяч рублей компенсации за рак легких и никаких наград. В больницах Курска бойцам ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести», кинули, как собакам, 100 тысяч рублей, а у части бойцов уже этот «псевдобронхит» перешел в рак легких, в тромбоэмболию», — жалуется она в своем телеграм-канале, отмечая, что поражения легких получили все, кто участвовал в операции, а некоторые погибли еще в трубе.

Особое возмущение у пропагандистки вызывает тот факт, что эти заболевания официально не признаны ни военной травмой, ни тяжелым поражением, что исключает возможность получения компенсаций или социальных льгот. Даже родственники погибших, утверждает она, не могут рассчитывать на выплаты, поскольку причиной смерти формально значатся не боевые травмы, а «рак легких, ТЭЛА или острый бронхит». В происходящем Кашеварова обвинила Генштаб ВС РФ, который, по ее словам, ведет себя «недостойно» и «занял позицию «Мы их туда не посылали».

В конце апреля заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов также заявлял, что большая часть бойцов группы «Аида», принимавших участие в операции, была госпитализирована из-за тяжелых проблем с дыханием.

Операция «Поток» проводилась в марте 2025 года. Ее цель — вернуть под контроль российской армии город Суджа в Курской области, который с августа 2024 года находился под контролем Вооруженных сил Украины. Операция, в ходе которой российские военные проползли около 15 километров по неиспользуемой газовой трубе, активно освещалась кремлевской пропагандой как образец военного мастерства, «достойный учебников истории».

Однако в Генштабе ВСУ заявили, что украинские бойцы заранее знали о готовящемся прорыве, в результате чего многие российские военные были убиты. Z-каналы также сообщали, что часть военнослужащих РФ получила химические поражения легких, а некоторые задохнулись в самой трубе.

Оценки численности участвовавших в операции различаются. RTVI, ссылаясь на бывшего командира ЧВК «Вагнер», сообщает о примерно 800 задействованных. Украинский OSINT-проект Dnipro OSINT оценил численность значительно ниже — около 100 человек. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов утверждал, что в операции участвовало более 600 военнослужащих.