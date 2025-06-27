Война закончилась, а иранских ядерщиков убивают

С начала войны между Израилем и Ираном, начавшейся 13 июня 2025 года, в результате израильских ударов по ядерным и военным объектам Ирана были убиты несколько ключевых иранских физиков-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе страны. По данным иранского информационного агентства Tasnim, в результате атак погибли по меньшей мере шесть ученых.

Среди них были Мохаммад Мехди Техранчи, физик-теоретик, Ферейдун Аббаси-Давани, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, ранее переживший покушение в 2010 году, а также Абдолхамид Минучехр, эксперт в области физики реакторов. Кроме того, в списке погибших упоминаются Ахмадреза Золфагари, Амирхоссейн Феки и Моталлеб Близаде.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары 13 июня 2025 года привели к ликвидации девяти ведущих ученых и экспертов, работавших над иранской ядерной программой. Помимо уже названных, ЦАХАЛ указал Акбара Моталеби Заде, специалиста в области ядерных технологий.